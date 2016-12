Agentur-Übernahme: TWT kauft Reality Bytes und Xmachina

"Durch die Aufnahme der Agenturen Xmachina und Reality Bytes schließt die Gruppe direkt an die Topten an"

Unter dem Namen 'TWT Reality Bytes' ergänzt die Agentur die Holding, bestehend aus der TWT Interactive GmbH, Oevermann Networks, TWT Business Solutions GmbH, TWT Online Marketing GmbH und SHIFT Strategy Consulting GmbH . Anfang Dezember 2016 wurde Xmachina schon als 'TWT Digital Health' integiert., hofft Hans J. Even , Geschäftsführer der TWT Digital Group. Auch in Zukunft will die Gruppe mit "weiteren ausgewählten Zukäufen" die Agentur-Plattform für digitale Transformation ausbauen.