Die wahre Gefahr liegt woanders 

Dominik Grollmann, Redaktion iBusiness

Trackern geht es an den Kragen - das gilt nicht nur für Banner-Ads und Cookies, sondern nun eben auch für Zählpixel im EMail-Marketing. Apple macht vor, wie das geht - und es ist wahrscheinlich, dass Anbieter anderer Clients folgen. Aber: Das Aus droht dem Mail-Marketing deswegen noch lange nicht. Eher eine Rückbesinnung zu alten Tugenden: Nur vor wenigen Jahren gehörte es schließlich noch zum Standard-Repertoire eines jeden Werbers, die Empfängerinnen und Empfänger mittels eines Action-Getters zur Interaktion zu bewegen. Hat damals funktioniert. Wird auch heute wieder funktionieren.Viel entscheidender dürfte für die meisten Unternehmen eine andere Herausforderung werden - die ebenfalls dem Bereich Datenschutz entspringt: Die Anforderungen an eine rechtskonforme Datenhaltung werden strikter und Regelungen genauer geprüft. In vielen Fällen bedeutet das: Wer mit US-Technologie-Anbietern arbeiten will, muss noch viel umfangreichere Einwilligungen einholen und Warnhinweise einblenden, als dies bei europäischen Lösungen der Fall ist. Das macht die - durchaus leistungsfähigen - Anbieter europäischer Provenienz deutlich attraktiver.