Konkurrenz für Lieferando: Uber Eats kommt nach Deutschland 

Die Corona-Krise hat zu einem Boom bei Lieferdiensten geführt. Davon will auch Uber profitieren und bietet seinen Essensservice nun auch in Deutschland an. Start von Uber Eats ist in der kommenden Woche in Berlin. Das berichtet die 'Financial Times' . Mehrere große und kleine Restaurants in der Hauptstadt seien bereits an Bord. Eigene Kuriere beschäftigt der US-Konzern nicht, stattdessen arbeitet Uber mit lokalen Lieferfirmen zusammen.Während es in der Coronapandemie bei den Fahrdiensten weltweit Einbrüche gab, entwickelten sich Essenslieferungen für Uber zu einem deutlich wichtigeren Geschäftsbereich. Allein in Europa haben sich im vergangenen Jahr mehr als 24 Millionen Menschen über Uber Eats Essen von mehr als 126.000 Restaurants liefern lassen. Deutschland sei für den weiteren Ausbau ein "strategisch wichtiges Land", erklärt Pierre-Dimitri Gore-Coty , Senior Vice-President of Delivery bei Uber, gegenüber der 'Financial Times'. Der Markt werde von einem einzigen Player - Marktführer Lieferando - beherrscht, das Interesse an einer Alternative sei daher hoch.Die Bestellungen bei Europas größtem Anbieter Just Eat Takeaway - der niederländischen Mutter von Lieferando - legten im vergangenen Jahr um 42 Prozent auf 588 Millionen zu. Der Umsatz stieg um 54 Prozent auf 2,4 Milliarden Euro und das bereinigte Betriebsergebnis (Ebitda) um 18 Prozent auf 256 Millionen Euro. Allein in Deutschland stiegen die Bestellungen bei Lieferando um 56 Prozent. Konzernchef Jitse Groen betrachtet laut einen Bericht der dpa nicht Uber Eats als größte Konkurrenz für Lieferando, sondern vielmehr das Telefon: Die meisten Bestellungen gingen nach wie vor direkt bei den Restaurants ein.