Dr. Oetker übernimmt Flaschenpost.de 

Der deutsche FMCG-Hersteller Dr. Oetker hat den Getränkelieferdienst Flaschenpost.de übernommen. Dies hat ein Sprecher von Dr. Oetker gegenüber der " Münsterschen Zeitung " bestätigt, auch wenn Details zu dem Deal erst am heutigen Montag bekannt gegeben werden sollen. Zuvor hatte der Investor Sven Schmidt bereits in einem Podcast berichtet. Demnach ist der Dr. Oetker-Konzern, zu dem die Biermarken Radeberger oder Ur-Krostitzer zählen, an dem direkten Zugang zu den Flaschenpost-Kunden interessiert. Oetker soll rund eine Milliarde Euro bezahlt haben.Flaschenpost.de wurde vor vier Jahren gegründet und beschäftigt heute 7.000 Mitarbeiter. Zuletzt soll das Unternehmen auf einen monatlichen Umsatz von rund 27 Millionen Euro gekommen sein, was hochgerechnet einem Jahresumsatz von 324 Millionen Euro entsprechen würde. Allerdings sollen die Einnahmen in den vergangenen Jahren stark gestiegen sein und sich seit 2018 jeweils gegenüber Vorjahr verdreifacht haben. Zuletzt konnte Flaschenpost von dem Corona-Lockdown profitieren. Viele Kunden entdeckten Lebensmittellieferdienste und änderten ihr Konsumverhalten dauerhaft.