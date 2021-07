Handelsservices: Wie der stationäre Handel digital aufholt 

HANDLUNGSRELEVANZ

Operativ

Strategisch

Visionär

Technik

Medien

Wirtschaft

Die iBusiness-Handlungsmatrix zeigt, wie langfristig die vorgestellten Aufgaben angegangen werden müssen.

TL;DR Vor der Einführung digitaler Services am POS müssen stationäre Händler die wirklichen Bedürfnisse ihrer Kundschaft analysieren.

Wie das digitalisierte Einkaufen der Zukunft auch aussehen könnte, kann man aktuell am Bahnsteig im Bahnhof Ahrensburg in Schleswig-Holstein ausprobieren. Seit Juni testet dort die Deutsche Bahn einen komplett digitalisierten Mini-Markt , in dem die Kundschaft rund um die Uhr einkaufen kann. 300 Artikel stehen zur Auswahl. Eingecheckt und bezahlt wird in dem Smart Store per App. Anbieter wie Combi, Edeka, Netto oder Tegut testen längst ähnliche Konzepte. Betreiber des Bahn-Stores ist die Valora Gruppe, die auch in der Schweiz autonome Mini-Märkte unterhält, die ohne Verkaufspersonal auskommen. Mit dem '24/7 ServiceStore' biete die Bahn eine "neue Form der Convenience", sagt Roger Vogt , CEO Retail. Und diese beziehe sich nicht nur auf das Sortiment, sondern auf das gesamte Einkaufserlebnis.Mehr Convenience durch digitale Einkaufserlebnisse - diese Strategie soll auch die Zukunft des stationären Einzelhandels sichern. Kontaktlose Bezahlmethoden und Selfscanning sind dabei nur zwei Bausteine, um das Einkaufen bequemer und einfacher zu gestalten.Nach den Lockdowns strömen die Deutschen wieder in Scharen in die Innenstädte. Sie haben es vermisst - das haptische Shoppingerlebnis, das Ausprobieren von Produkten direkt vor Ort, der Austausch mit richtigen Menschen. Aber die Kundschaft hat sich stark verändert, hat in Corona-Zeiten mehr digitale Online-Services ausprobiert - und hat Geschmack daran gefunden. Und das gilt nicht nur für jüngere Zielgruppen. W