20.05.2022 Mehr als 800 Speaker, über 1.000 Partner und Aussteller, 250 Masterclasses, die OMR Konferenz, DialogStage, OMR Expo und zahlreiche Live-Acts - und am Ende mehr als 70.000 Besucher: Die OMR22 in der Hamburger Messe hat die Veranstaltungs-Saison mit einem Paukenschlag wiedereröffnet.

Dialog Stage voller Erfolg

Das Comeback des OMR Festivals ist geglückt: sowohl die Teilnehmerzahlen sind nach Angaben des Veranstalters auf deutlich mehr als 70.000 TeilnehmerInnen gestiegen (2019: 52.000), als auch das Angebot: erstmals deckte das Event alle Messehallen auf dem Hamburger Messegelände ab. Das OMR22 Programm gestalteten über 800 Speaker und Referenten, darunter Hollywood-Größen wie US-Schauspieler Ashton Kutcher und Regisseur Quentin Tarantino . Das OMR Festival ist damit, gemessen an den Besucherzahlen, in den Kreis der größten Branchenevents weltweit aufgestiegen. Darüber hinaus gab es ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Partys an den Ständen der über 500 Aussteller und insgesamt elf Live-Konzerten von Musik-Acts wie Sido, RIN, Marteria, Kraftklub, Zoe Wees und vielen weiteren.Auch der Hightext-Verlag war auf der OMR vertreten und organisierte gemeinsam mit dem DDV die Digitale Dialog Area inklusive einer Konferenz. In dem zweitägigen Vortragsprogramm lieferten an beiden Tagen hochkarätige SprecherInnen - unter anderem vom FC Bayern München, Otto, Douglas und St. Pauli - Best-Cases aus der aktuellen Dialogmarketingpraxis sowie technische und organisatorische Insights rund um den Dialog mit Kundinnen und Kunden (siehe iBusiness: Digitale Dialog Area zum OMR Festival ). Alle Vorträge und Präsentationen stehen hier auch nachträglich zum Download bereit.