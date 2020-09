Ranking der größten deutschen Onlineshops: Konzentration nimmt zu 

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren Umsatzentwicklung der größten deutschen Onlineshops - 2020

(chart: Quelle: EHI, iBusiness; Grafik: HighText Verlag)

Im abgelaufenen Vor-Corona-Jahr 2019 ist die Reihung der fünf größten Onlineshops unverändert: Amazon.de spielt mit einem Gesamtumsatz von 10,5 Milliarden Euro in einer eigenen Liga. 18 Prozent des gesamten deutschen ECommerce-Umsatzes laufen über den Amazon-eigenen Onlineshop - und da ist der (größere) Plattformhandel nicht mitgerechnet. Der Marktführer erwirtschaftet mehr Onlineumsatz als die nachfolgenden neun Shops zusammen - und wächst im Erhebungsjahr 2019 der Erhebung zufolge auch noch überdurchschnittlich. Ein Plus von 11,6 Prozent haben wir gegenüber dem Vorjahr 2018 ausgerechnet.In den Vorjahren wuchs der Onlineshop von Amazon öfter langsamer als der Markt . Weil Amazon die Umsätze seines deutschen Onlineshops allerdings nicht separat ausweist, sind die Marktforscher von Statista auf Modellierungen angewiesen, weswegen die Fehlerrate sich über die Jahre ausgleicht. Amazons 12-Prozent-Wachstum im Jahr 2019 und das Fünf-Prozent-Wachstum im Jahr 2018 könnten also genau genommen auch zehn und sieben Prozent sein - dieser Wert ist also etwas mit Vorsicht zu genießen. Insgesamt wuchs die Top 100 der deutschen Onlineshops kumuliert um 10,4 Prozent.Unter den führenden fünf Onlineshops schaffte es nur der viertplatzierte Mediamarkt mit seinem Wachstum von 15,8 Prozent, schneller zu wachsen als der Marktführer. Der ewige Dritte Zalando schaffte mit einem Plus von 11,1 Prozent ein ähnliches Wachstum. Wä