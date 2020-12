Affiliate-Netzwerk Awin testet 4-Tage-Woche 

Das globale Affiliate-Netzwerk Awin geht ab Januar in die Pilotphase einer weltweiten 4-Tage-Woche für alle Mitarbeiter.Nach einem erfolgreichen Pilotversuch einer 4,5-Tage-Woche im letzten halben Jahr, währenddessen die Mitarbeiter flexibler und autonomer arbeiten konnten, will Awin nun den nächsten Schritt machen: Ab Anfang 2021 wird das weltweit aufgestellte Team in einer 4-Tage-Woche arbeiten bei vollem Lohnausgleich. Die Servicestandards und eine 5-tägige Erreichbarkeit für alle Partner sollen durch verschiedene Technologien, Teams in verschiedenen Zeitzonen sowie ein agiles Mindset weiterhin gewährleistet sein.Awin stellt sich so auf, dass der Service nicht nur während der Pilotphase gewährleistet werden kann, sondern nachhaltig darüber hinaus. Diese Veränderung soll durch verbesserte, abteilungsübergreifende Zusammenarbeit, effizientere Prozesse sowie den verstärkten agilen Ansatz erreicht werden, den das Team bereits erfolgreich während des Jahres 2020 bewiesen hat. Mit diesen Veränderungen werden auch die Büroflächen "entsprechend angepasst, um Innovation und Zusammenarbeit auf kreativen Flächen ausreichend Platz zu bieten".