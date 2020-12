Diese IT-Fachkräfte sind derzeit besonders gefragt 

Gefragte Fachkräfte im IT-Bereich

Laut einer Arbeitsmarktstudie des Personaldienstleisters Robert Half plant jeder fünfte IT-Manager zeitnah die Schaffung neuer Stellen. 49 Prozent der Befragten wollen zumindest freiwerdende und offene Stellen wieder besetzen. Für die Studie wurden im Juli 2020 1.502 Manager mit Personalverantwortung (General Manager, CIOs, CFOs) in Belgien, Brasilien, Deutschland, Frankreich und Großbritannien befragt.Seit Oktober 2020 steigt insbesondere die Nachfrage nach IT-Administratoren, Software-Entwicklern, IT-Teamleitern, IT-Supportern und Anwendungsentwicklern. "Dies wird sich auch 2021 fortsetzen", sagt Sven Hennige , Senior Managing Director Central Europe & France bei Robert Half. "Wir sehen diese Entwicklung in ganz Deutschland, speziell aber in den Ballungsgebieten Frankfurt, Düsseldorf, München, Berlin und Stuttgart."Führungskräfte sollten jetzt eine Bestandaufnahme vornehmen und beurteilen, welche unternehmenskritischen IT-Fähigkeiten in der Belegschaft vorrangig benötigt werden, um nach der Corona-Pandemie gut aufgestellt zu sein. "Aufgrund der neuen Anforderungen, die sich aus der Digitalisierung ergeben, sind auch neue IT-Skills gefragt. Für Arbeitgeber stellt sich die Frage: Kann ich vorhandene Wissenslücken bei Mitarbeitern zum Beispiel mit Weiterbildungsmaßnahmen schließen - oder muss ich neue IT-Fachkräfte einstellen?", sagt Hennige.Eine solche Bestandsaufnahme sei wichtig, denn nicht jeder Arbeitnehmer oder Bewerber bringe die benötigten Kompetenzen mit. Rund ein Drittel aller befragten CIOs und CTOs bemängeln fehlendes Wissen von Bewerbern im IT-Management sowie in der IT-Sicherheit. Knapp jeder Fünfte sagt aus, dass die Kompetenz im Bereich der Cloud-Technologie und der allgemeinen digitalen Kompetenz nicht ausreicht.Hennige prognostiziert, dass Unternehmen in den kommenden Wochen und Monaten stärker als je zuvor um begehrte IT-Profis mit spezialisierten Skills konkurrieren werden. Sein Rat: "Wer sich externe Top-Talente sichern will, sollte sich jetzt bereits mit einem guten Onboarding- und Weiterbildungsprogramm einen Vorteil am Arbeitsmarkt verschaffen."