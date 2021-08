Taboola und DoubleVerify kooperieren 

Die Native-Advertising-Plattform Taboola baut ihr Angebot im Bereich der Markensicherheit aus und geht eine Partnerschaft mit der Mess- und Analyse-Plattform DoubleVerify ein. Mit der Einführung erhalten Taboolas Werbepartner, darunter Performance-Vermarkter, Marken und Mediaagenturen, Zugang zur Brand-Safety- und Suitability-Targeting-Technologie von DoubleVerify, die ihnen eine Qualitätskontrolle über die Platzierung von Anzeigen ermöglicht. Marken könnten so ihre Werbegelder auf passende Inhalte ausrichten und die Performance ihrer Kampagnen verbessern, heißt es in einer Mitteilung.Die Pre-Bid-Segmente von Double Verify für Brand Safety und Suitability sind jetzt direkt in der Taboola Ads Konsole verfügbar, darüber lässt sich die Planung und Durchführung von Kampagnen auf dem globalem Taboola-Netzwerk mit mehr als 9.000 Premium Digital Properties steuern. Werbetreibende können in der Taboola Ads Konsole die Qualitäts- und Suitability-Segmente nutzen beim Einsatz der Buying-Optionen, einschließlich CPC und vCPM. Die Inhaltsklassifizierung und die Brand Safety- und Suitability-Kontrollen lassen sich anpassen.