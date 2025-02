Jeder dritte Internetnutzer shoppt mindestens einmal pro Woche online

Onlinehandel

Lediglich drei Prozent geben an, nie online zu kaufen ? fast alle erwerben also Produkte oder Dienstleistungen im Internet.Außerdem schauen 8 von 10 (82 Prozent) Online-Shoppern bei Rabattaktionen genau auf die Bedingungen, bevor sie ein Produkt kaufen. Etwa ebenso viele (79 Prozent) werfen vor dem Kauf einen genaueren Blick auf die Konditionen, wenn ein Produkt auffällig präsentiert wurde. Entsprechend trauen sich auch 78 Prozent zu, reißerische Rabattaktionen zu durchschauen. Das sind Ergebnisse einer repräsentativen Befragung im Auftrag des Digitalverbands Bitkom, die unter 1.006 Internetnutzerinnen und -nutzern ab 16 Jahren in Deutschland durchgeführt wurde.Zwei Drittel (66 Prozent) der Online-Shopper geben aber auch an, aufgrund von Rabattaktionen sowohl online als auch offline schon mehr gekauft zu haben als ursprünglich geplant. Mehr als ein Drittel (38 Prozent) fühlt sich dabei vor Ort eher zum Kauf gedrängt als online. Das sind Ergebnisse einer repräsentativen Befragung im Auftrag des Bitkom , die unter 1.006 Internetnutzerinnen und -nutzern ab 16 Jahren in Deutschland durchgeführt wurde