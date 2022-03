Die acht kritischen Faktoren des Ukrainekriegs für die Digitalwirtschaft

02.03.2022 - Das sind die entscheidenden Faktoren für die interaktive Entwicklung. Darauf müssen die Digitalverantwortlichen hier in den kommenden Monaten ihr Augenmerk richten.

Das sind die acht Faktoren, die bei unserer Analyse die höchste Summe aus Aktiv- und Passivwerten erreicht haben. Sie werden also von vielen anderen Faktoren stark beeinflusst und beeinflussen auch viele andere Faktoren in der Auseinandersetzung mit Russland - und sind damit zentral für diejenigen, die in der digitalen Wirtschaft die Entscheidungen treffen müssen.



1. E-Commerce Die Digitalwirtschaft wird sich darauf einstellen müssen, dass der russische Markt auf absehbare Zeit nicht zur Verfügung steht - weder für KonsumentInnen noch für Warenlieferungen. Zum Glück ist der Markt hier relativ klein. Die ind