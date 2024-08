GLS Germany startet ECommerce-Portal

Zielgruppe E-Retailer

19.08.2024 GLS Germany startet eine eigene Plattform speziell für Online-Handelsunternehmen. Das Ziel: Der Paketdienstleister will sich als "starker ECommerce-Partner in der KEP-Branche" positionieren.

Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness.

Direkter Auftragsimport aus Amazon, eBay und Shopify durch CSV-Import oder manuelle Eingabe



Label-Erstellung per Stapelverarbeitung oder Scanfunktion, Picklisten und Lieferscheine können individuell produziert werden



Automatische Versandbestätigung bei Amazon, eBay und Shopify sowie Aktualisierung der Sendungsnummern



Personalisierte Versandregeln durch das Rulebook, das die Automatisierung von Versandmethoden und Services ermöglichen soll

Unter dem Namen 'GLS easyConnect: Ihr E-Commerce-Portal' hat GLS Germany die Website gls-pakete.de live geschaltet). Es ist für die GLS-Kundschaft kostenlos zugänglich und soll durch zahlreiche Features den gesamten Versandprozess in einer einzigen Anwendung bündeln. Über den neuen Service will GLS eine effizientere Abwicklung von Bestellungen erlauben. angeboten werdenDer Leiter des Partner Managements bei GLS, Martin Vogler, hofft mit dem neuen Portal Onlinehändlern "einen immensen Mehrwert" anbieten zu können: "Wir beweisen damit, dass ECommerce-Kunden bei uns bestens aufgehoben sind und wir ihre Bedürfnisse nicht nur verstehen, sondern auch erfüllen."Wer Interesse an Zugangsdaten hat, erhält diese direkt von GLS.