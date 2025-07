Sieben Flagship-Büros: Ogilvy baut auf dezentrale Führung

Strategie

Die Ogilvy Group Germany vollzieht im Zuge ihrer strategischen Neuausrichtung und der verstärkten Zusammenarbeit ihrer Marken Ogilvy, Thjnk , und Social.Lab eine personelle Weichenstellung. Künftig wird die Agenturgruppe ihre Kunden inhaltlich und wirtschaftlich aus dezentralen Flagship-Standorten in Hamburg, Berlin, Frankfurt, Düsseldorf, München, Zürich und Wien heraus führen. Die Leitung des Frankfurter Standorts übernehmen ab sofort Roland Stauber als Managing Director, Client Services, und Frank Tavidde als Managing Partner, Head of Planning bei der Ogilvy Group Germany. Mit der Neubesetzung in Frankfurt wird ein erster Schritt in der Flagship-Struktur vollzogen, weitere Details zu den anderen Standorten sollen zu gegebener Zeit bekannt gegeben werden.Roland Stauber betreut seit Jahren den Großkunden Deutsche Bahn , während Frank Tavidde als zentraler strategischer Sparringspartner für Kunden wie Audi und die Radeberger Gruppe fungiert. Der Frankfurter Standort ist auf drei Säulen aufgebaut: das Advertising Geschäft, das CRM und Loyalty Geschäft sowie der Bereich Consulting. Sinya Horwedel , Lars Huvart und Peter Römmelt verantworten die Kreation am Standort und kuratieren die neuen KI-gestützten Prozesse. Ziel ist es, mit KI-Unterstützung das volle Potenzial der Kreativität auszuschöpfen und ein gemeinsames Arbeiten von Kunde und Agentur auf der WPP-Open Plattform zu ermöglichen.Erste Erfahrungen im Einsatz der KI-Plattform konnten bereits in Pitches und speziellen Kundenworkshops gesammelt werden. Ein Großteil der Energie von Tavidde und Stauber wird zudem in das Thema Neugeschäft fließen. Besondere Bedeutung kommt auch der strategischen Verjüngung und dem Aufbau der nächsten Generation von Talenten zu.