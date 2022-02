Shopware erhält 100 Millionen US-Dollar Wachstumskapital

09.02.2022 Mit dem Investment von Carlyle und PayPal will der westfälische Digital-Commerce-Experte weiter wachsen und in neue Märkte expandieren.

Der internationale Investmentmanager Carlyle und das Zahlungsunternehmen Paypal unterstützen den Wachstumskurs von Shopware mit einer Finanzspritze in Höhe von 100 Millionen US-Dollar. Shopware will damit weiter in Forschung und die Produktentwicklung im Bereich Digital Commerce investieren und die langfristige Expansion in neue Märkte vorantreiben.Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz im westfälischen Schöppingen, beschäftigt dort 350 Mitarbeitende und wird von den Brüdern Sebastian und Stefan Hamann geführt. Sie werden nach der Transaktion weiter eine "deutliche Mehrheit" an Shopware halten und bleiben Co-CEOs.Der Dienstleister bietet eine Omnichannel-Plattform für Digital Commerce. Zu den Kunden von Shopware zählen Mittelständler, Einzelhändler und Hersteller sowie große Marken wie Philips, Jägermeister und Aston Martin. Im Jahr 2021 generierten Kunden, die eine Lösung des Softwareunternehmens einsetzen, laut Shopware ein Gross Merchandise Volume (GMV) von knapp 20 Milliarden US-Dollar.Investor Carlyle investiert vor allem in kleine und mittelgroße Technologie-Unternehmen. Das Eigenkapital für die Transaktion wird von Carlyle Europe Technology Partners (CETP) IV bereitgestellt, einem Fonds mit einem Volumen von 1,35 Milliarden Euro. Michael Wand , Managing Director und Co-Head von CETP, sagt: "Shopware, ein Unternehmen, das bis zu dieser Investition zu 100 Prozent eigenfinanziert war, passt ideal zu CETPs Strategie, Partnerschaften mit ambitionierten, von Gründern geführten Technologieunternehmen einzugehen. Die hochflexible Omnichannel-Plattform des Unternehmens, die starke Dynamik im unterversorgten mittelständischen Handelssegment und der unternehmerische Antrieb der beiden Mitgründer haben uns überzeugt." Ziel sei es nun, das Unternehmen zu einem internationalen Marktführer im Digital Commerce zu entwickeln. Michael Wand wird gemeinsam mit Constantin Boye , Direktor bei CETP, dem Aufsichtsrat von Shopware beitreten.