Plattformoffensive: Schuhhändler Görtz startet Bekleidungssortiment

Görtz, der Hamburger Omnichannelhändler für Fashion und Lifestyle, launcht die neue Kategorie Bekleidung im Rahmen seines Plattformgeschäfts. Angeboten werden zum Launch 5.000 Produktstyles von über 60 Marken für Damen und Herren auf goertz.de . Kindermode ist bereits in Planung. Das Sortiment besteht aus ausgewählten Streetwear-Marken, Fashionbrands und internationalen Trendlabels, die passend zum Schuhsortiment einen Komplett-Look ergeben sollen. Die technische Verbindung zur Erweiterung des Omnichannel-Marktplatzes stellt der Partner Tradebyte "Das starke Wachstum auf der Plattform hat uns gezeigt, dass der Ausbau von Sortimenten eine Schlüsselfunktion in unserem Geschäftsmodell hat. Die ersten Tage des Launches der Kategorie Bekleidung waren bereits sehr erfolgreich. Shirts und Kleider dominieren aktuell die Abverkäufe", berichtet Görtz CEO Frank Revermann . Innerhalb der Görtz-Filialen wird weiterhin das Kernsortiment von Schuhen und Accessoires angeboten. Sie sollen jedoch zusätzlich als Kontaktpunkt für Bekleidungsbestellungen dienen. So können sich Kunden ihre Wunschprodukte per Click & Collect in eine Filiale in ihrer Nähe liefern lassen. Wie auch bei der Bestellung nach Hause, erfolgt der Versand über die angebundenen Partner.