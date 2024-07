Liebling, wir haben die Wertschöpfungskette geschrumpft!

Die Entwicklung, dass Hersteller direkt an Endkunden verkaufen (D2C), war nur der erste Schritt. Jetzt steht 'Factory to Consumer' auf der Agenda. Wie das geht, das exerzieren Temu und Shein vor: Aggressives Social-Selling per Apps, in der immer wieder neue Produktlinien auftauchen und nach der Bestellung sofortige Fertigung und Auslieferung. Das sorgt für eine, niedrige Kosten und für die Kundschaft - mehr Auswahl, niedrigere Preise, schnellere Lieferung.Das Modell will nun die Hamburger Modeplattform Aboutyou übernehmen: "Wir werden noch dieses Jahr Artikel anbieten, die direkt aus der Fabrik kommen", zitiert das Handelsbla