HANDLUNGSRELEVANZ

Operativ

Strategisch

Visionär

Technik

Medien

Wirtschaft

Die iBusiness-Handlungsmatrix zeigt, wie langfristig die vorgestellten Aufgaben angegangen werden müssen.

TL;DR Schwerpunkt der Werbekommunikation bei Temu ist Bedürfnisweckung mit Lockpreisen.

Ein wesentlicher Treiber für den Erfolg von Temu ist dessen Investition der App in bezahlte soziale Medien. Laut Media Radar investierte Temu 76 Prozent seiner Werbeausgaben in soziale Medien und nur 13 Prozent in Display-Ads und jeweils weniger als fünf Prozent in Online-Video, TV und native Formate. Fast die Hälfte (46 Prozent) der über drei Milliarden digitalen Werbeausgaben von Temu im Jahr 2023 gingen an Facebook, 22 Prozent an Instagram und 15 Prozent an Youtube. Bei Meta und Google gehört die Mutter des chinesischen Marktplatzes, die PDD Holdings, zu den gr