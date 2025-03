Kaufkraft im DACH-Raum steigt - und im Osten Deutschlands stärker als im Westen

Auf Platz 1 im DACH-Raum liegt mit weitem Abstand nach wie vor die Schweiz, ermittelte NIQ-GfK in den Kaufkraftstudien 2025. Mit einer durchschnittlichen Pro-Kopf-Kaufkraft von 53.011 Euro steht den Menschen in der Schweiz deutlich mehr Geld für Ausgaben und Sparen zur Verfügung als den Deutschen mit 29.566 Euro und den Österreichern mit 29.852 Euro.Die Schweiz verzeichnet in der DACH-Region auch das größte Kaufkraftwachstum. Im Vergleich zum revidierten Vorjahreswert steigt das verfügbare Nettoeinkommen der Schweizer 2025 um nominal 2,3 Prozent an, während die Steigerungsrate in Öst