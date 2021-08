Apple ist weltweit der profitabelste Konzern 

05.08.2021 Der kalifornische Konzern hat sich bei der Profitabilität im Ranking 'Fortune Global 500' an die Spitze geschoben - auch bei den Umsätzen macht Apple deutlich Boden gut.

Der kalifornische Konzern Apple erfreut derzeit die Anleger mit neuen Rekordzahlen: Zwischen April und Juni 2021 machte das US-Unternehmen erneut einen kräftigen Umsatzsprung - von 59,69 Milliarden US-Dollar auf 81,4 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 36 Prozent Jahr über Jahr gerechnet.Im Geschäftsjahr 2020 hatte der Apple-Konzern um 5,5 Prozent beim Gewinn zugelegt und erzielte 274 Milliarden US-Dollar - ein neuer Umsatzrekord. Laut dem Ranking 'Fortune Global 500 2021' des US-amerikanischen Wirtschaftsmagazins ist damit der kalifornische Konzern weltweit der profitabelste. Im Vorjahr lag Apple noch auf Platz 3.Beim Umsatz verbesserte sich Apple in der Fortune-Liste von Platz 12 auf Platz 6. Trotz der erheblichen Auswirkungen durch die Pandemie erwirtschafteten die 'Fortune Global 500'-Unternehmen 2020 mit 31,7 Billionen US-Dollar (minus fünf Prozent) mehr als ein Drittel des weltweiten BIP. Sie fuhren dabei einen Gewinn von 1,6 Billionen Dollar (-20 Prozent) ein. Den Spitzenplatz belegt - zum achten Mal in Folge - der US-Einzelhandelskonzern Walmart mit einem Jahresumsatz von knapp 524 Milliarden US-Dollar. Danach folgen der chinesische Energieversorger State Grid, Amazon , China National Petroleum und die chinesische Sinopec Group.