Elpato übernimmt Onlineshop Mypharmadesign

Pharma-Fashion

"Leider müssen wir Euch mitteilen, dass wir Mypharmadesign zum 15.06.2024 schließen werden. Dies hat sowohl wirtschaftliche, als auch private Gründe" hieß es noch Anfang Mai. Nun hat Mypharmadesign , Onlineshop für Bekleidungsartikel und Accessoires rund um das Thema Apotheke, eine neue Heimat gefunden. Die Berliner Elpato Medien GmbH ergänzt mit der Integration des Shops ihre auf Apothekenteams spezialisierte Markenfamilie. Elpato ist ein etablierter Medien- und Kommunikationsdienstleister in Berlin mit mehr als 80 Mitarbeitenden ('Apotheke Adhoc', Apothekenmessen, 'PTA in Love')."Diese Integration ist ein wichtiger Schritt in unserer Wachstumsstrategie und ermöglicht uns, ein noch umfangreicheres und ansprechenderes Produktsortiment zu bieten", begründet Elpato-CEO Tom Bellartz den Schritt. Die Kundschaft könne sich darauf verlassen, "dass 'Apothekenliebe' nicht nur eine Floskel für uns ist, sondern in jedem Produkt, das wir anbieten, mitgedacht wird.".Das Unternehmen plant, in den kommenden Monaten weitere spannende Produktneuheiten und exklusive Kollektionen einzuführen. Auch zu dem bereits an das Unternehmen angegliederten Online-Shop Lapondo bestünden "einige Anknüpfungspunkte, die der Kundschaft beider Anbieter Vorteile bringen sollen", wie es weiter heisst.Lapondo bietet Livestyle-Produkte wie Tassen, Puzzle, Blöcke und Kinderbücher speziell für die Apothekenzielgruppe an. Mypharmadesign hat unter anderem Hoodies, T-Shirts, Taschen sowie Grillschürzen mit zielgruppenadäquaten Aufdrucken ("Staatlich geprüfte Cannabisdealerin", "VIP - Very important PTA") im Angebot.