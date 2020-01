Food-Commerce: Verbraucher wollen genaue Daten, Siegel und Regionales

So sagen drei Viertel (75 Prozent), sie wollen beim Einkauf von Nahrung und Getränken ganz genau wissen, was in den Produkten steckt. Jeder Zweite (51 Prozent) achtet bereits auf Siegel oder Label, wie etwa das Bio-Label oder das MSC-Siegel für nachhaltige Fischerei. Das sind die Ergebnisse einer repräsentativen Befragung im Auftrag des Digitalverbands Bitkom unter 1.003 Bundesbürgern ab 16 Jahren in Deutschland. Demnach geben 87 Prozent an, ihnen seien Tierwohl und Nachhaltigkeit beim Einkaufen wichtig. 71 Prozent achten nach eigenen Angaben darauf, dass die Produkte regional produziert wurden.