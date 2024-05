Online-Umsätze in Deutschland weiter rückläufig

Salesforce-Shopping-Index

08.05.2024 Während die weltweiten Online-Verkäufe im ersten Quartal 2024 weiter leicht ansteigen (+2 Prozent in Q1/2023), ist die Kauflust bei deutschen KonsumentInnen weiter zurückgegangen (-1 Prozent). Sie müssen für ihre Einkäufe auch deutlich tiefer in die Tasche greifen und zahlen höhere Waren-Preise als vor einem Jahr. In Folge kaufen sie weniger Produkte.