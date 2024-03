Mittelstands CEOs pfeifen auf LinkedIn - für Xing spitzen sie nicht mal die Lippen

Zumindest die weiblichen Top-Führungskräfte sind etwas aktiver.Deutschlands Mittelstand hat gravierende Defizite in der eigenen Kommunikation, besonders im Business-Bereich des Social Web. Zu diesem Ergebnis kommt jetzt eine repräsentative Studie der Kommunikationsagentur In A Nutshell (IAN) in Zusammenarbeit mit der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) und dem Unternehmerportal Die Deutsche Wirtschaft Sie zeigt: Auf der weltweit größten Business-Plattform LinkedIn (rund 1 Milliarde NutzerInnen weltweit, 22 Millionen in der DACH-Region) ist nur rund jedes vierte mittelständische Unternehmen mit einem eigene