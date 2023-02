Social-Media-Nutzung steigt weiter

Social Commerce und Social Advertising

Aktuell nutzen 85,1 Prozent oder 70,9 Millionen Menschen in Deutschland Social Media. Der große Gewinner unter den Plattformen heißt dabei für deutsche NutzerInnen TikTok . Die Plattform für Kurzvideos liegt bei der durchschnittlichen Nutzungsdauer mit rund einem Tag pro Monat weit vor der Konkurrenz. Abgeschlagen auf den Plätzen folgen WhatsApp (11 Std./Monat), YouTube (10 Std. 48 Min.), Facebook (10 Std. 36 Min.) und Instagram (8,5 Std.). Das sind erste Ergebnisse des aktuellen Reports "DIGITAL 2023" , herausgegeben von der Kreativagentur We Are Social und Meltwater Die vier Social Media-Plattformen, die von den meisten Deutschen genutzt werden, gehören zum Meta-Konzern ((WhatsApp (82 Prozent), Facebook (61 Prozent), Instagram (57 Prozent) und Facebook Messenger (37 Prozent), allerdings schließt TikTok auch in diesem Ranking auf (34 Prozent). Bei den von den Plattformen ausgewiesenen Reichweiten (Ad reach) gehört das Kurzvideo-Portal des chinesischen Technologieunternehmens ByteDance ebenfalls zu den Gewinnern (20,65 Millionen Nutzer/+ 21,5 Prozent). Aber auch LinkedIn (15 Millionen /+15,4 Prozent), Snapchat (17,45 Millionen/+14,1 Prozent) und Pinterest (15,88 Millionen/+ 5 Prozent) können bei der Ad Reach zulegen. Facebook (24,5 Millionen/-4,9 Prozent) und Instagram (27,45 Millionen/-8 Prozent) verlieren - allerdings auf hohem Niveau.43 Prozent der deutschen Internetnutzer zwischen 16 und 64 Jahren kaufen in Deutschland wöchentlich ein Produkt online. Suchmaschinen sind mit 65 Prozent die am häufigsten zur Marken- und Produktsuche genutzte Quelle, gefolgt von Preisvergleichsportalen (38,1 Prozent). Die sozialen Netzwerke kommen mit 31 Prozent bereits an dritter Stelle. Insgesamt wird mittlerweile mehr als ein Viertel der Werbebudgets im deutschen Markt, so die Studie, in sozialen Netzwerken ausgegeben - ein Plus von 21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.