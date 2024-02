Studie: Wie Ihre LinkedIn-Beiträge am erfolgreichsten werden

Bild: artegic AG Stefan von Lieven (artegic AG)

Die 3 Faktoren für erfolgreiche Marketing Automation: So funktioniert automatisiertes digitales Dialogmarketing

46% der deutschen Unternehmen wollen ihr Budget für Marketing Automation in den kommenden zwei Jahren erhöhen. Zu Recht: denn Marketing Automation ist ein wichtiger Schlüssel zu kundenzentrierter Kommunikation. Der Vortrag beleuchtet die Herausforderungen im automatisierten digitalen Dialogmarketing und zeigt, wie trotz weniger eigener Daten, technischer Komplexität und wachsenden Ansprüchen der Konsumenten die Time-to-Market kurzgehalten wird - für sinkende Cost of Acquisition und höherer Customer Lifetime Value.

In diesem Vortrag zeigen wir



Warum Unternehmen aktuelle Potenziale bei Marketing Automation verschwenden.

Wie Sie bereits mit wenig Daten erfolgreiche Marketing Automation Kampagnen aufsetzen.

Wie Sie neue Use Cases ohne komplexe IT-Projekte umsetzen können.

Vortrag im Rahmen der Zukunftskonferenz 2023. Trends für ECommerce, Marketing und digitales Business am 07.12.22, 13:00 Uhr