Google ist ein Monopol, dabei bleibts dann wohl

Ein Urteil und seine Bedeutung

Das Urteil ist in erster Linie von Bedeutung, weil es offiziell feststellt, dass der Alphabet-Konzern sich ein Monopol erobert hat - und das mit Methoden, die wirklich zweifelhaft sind. Klar hat Google einen großartigen Suchalgorithmus, was jeder feststellt, der mal auf eine Konkurrenzmaschine umsteigt und dann reumütig in die Arme des großen Bruders zurückkehrt.Aber vor allem ging es um Geschäfte, Deals, Geld - Google hat sich den Erfolg zu einem guten Stück weit gekauft und zwar nicht allein mit Werbung, sondern indem es die Konkurrenz buchstäblich aus anderen Browsern herausgekauft hat: Das Gericht stellte fest, dass etwa Apple dafür Milliarden Dollar kassiert hat, dass es in seinem Safari als Standardmaschine Google eingestellt hatte, berichtet Tagesschau Online Damit bekommen nun andere Suchmaschinen in Zukunft eine faire Chance, auch mal ausprobiert zu werden - aber auch wenn man sich wiederholen soll, muss hier wiederholt werden: Wer einmal andere Suchmaschinen getestet hat, kehrt oft zurück zum - nun auch offiziellen - Monopolisten: "ich sehe keine signifikanten Änderungen, die uns betreffen werden. Denn wenn man die Nutzer in den westlichen Ländern nun fragen muss, welche Suchmaschine sie präferieren, dann werden sie trotzdem Google wählen", lautet die Einschätzung des Münchener SEOs Severin Lucks "Klar, gibt es nun auch einen Funken Hoffnung für andere Suchmaschinen" räumt der Geschäftsführer der Onlinemarketing-Beratung und SEO-Agentur Delucks GmbH ein, jedoch sei "der Google-Algorithmus so gut ausgereift, dass viele Leute letztendlich wieder zu Google zurückkehren werden, weil die Ergebnisse einfach besser sind, als bei Bing & Co. Es gibt nur einen winzigen Funken Hoffnung, dass sich der Markt 'heterogenisiert'."