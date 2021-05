Analytics-Tools im Vergleich (2): Drei Herausforderer für Google Analytics 

HANDLUNGSRELEVANZ

TL;DR Es muss nicht immer Google sein - die besten Analytics-Tools in der Übersicht.

Noch mehr Alternativen ... und Google Analytics selbst

Der Web-Analysemarkt ist in Bewegung: Datenschutz, Anti-Tracking-Maßnahmen auf der einen und gestiegene Bedeutung von Daten auf der anderen Seite sorgen in vielen Unternehmen dafür, die eigenen Datentools genau unter die Lupe zu nehmen (siehe iBusiness: Web-Analytics-Markt in Bewegung - Was Tools der Zukunft auszeichnet ).Daneben sind die Anforderungen an Analytics-Tools aber auch generell gestiegen. Sie müssen Interaktionen auf dynamischen Seiten tracken, Formulareingaben erkennen, Klickpfade aufzeichnen, Conversions messen und Kampagnen tracken. Selbstverständlich sollen sie dazu geräteübergreifend funktionieren, auf den unterschiedlichsten Plattformen fehlerfrei zählen und robust gegen Störeinflüsse wie AdBlocker und Anti-Tracking-Software sein.Schon diese kurze Aufzählung der Anforderungen macht deutlich, dass in dem Thema Web-Analyse mehr Komplexität steckt, als es zunächst scheint. Für iBusiness Grund genug, die wichtigsten Analyse-Tools einer genauen Betrachtung zu unterziehen. Denn der Markt ist vielfältiger als gedacht und reicht von großen Enterprise-Lösungen bis zu praxisorientierten ECommerce-Spezialisten. Auch preislich können viele Tools auf Augenhöhe mit Google Analytics mitspielen: Zumindest für kleinere Shops gibt es Pro-Features durchaus kostenlos. Und das vollständig datenschutzkonform.Im ersten Teil dieser Übersicht (siehe iBusiness: Analytics-Tools im Vergleich (1) - Die wahren Alternativen zu Google Analytics ) haben wir vier Tools von Adobe, AT Internet, Econda und Etracker vorgestellt. Im zweiten Teil