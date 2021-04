Analytics-Tools im Vergleich (1): Die wahren Alternativen zu Google Analytics 

HANDLUNGSRELEVANZ

TL;DR Es muss nicht immer Google sein - die besten Analytics-Tools in der Übersicht.

Alternativen werden interessant

Der Web-Analysemarkt ist in Bewegung: Datenschutz, Anti-Tracking-Maßnahmen auf der einen und gestiegene Bedeutung von Daten auf der anderen Seite sorgen in vielen Unternehmen dafür, die eigenen Datentools genau unter die Lupe zu nehmen (siehe iBusiness: Web-Analytics-Markt in Bewegung - Was Tools der Zukunft auszeichnet ).Daneben sind die Anforderungen an Analytic-Tools aber auch generell gestiegen. Sie müssen Interaktionen auf dynamischen Seiten tracken, Formulareingaben erkennen, Klickpfade aufzeichnen, Conversions messen und Kampagnen tracken. Selbstverständlich sollen sie dazu geräteübergreifend funktionieren, auf den unterschiedlichsten Plattformen fehlerfrei zählen und robust gegen Störeinflüsse wie AdBlocker und Anti-Tracking-Software sein.Zugleich sollen sie einfach zu bedienen sein, dabei aber flexible Auswertungsmöglichkeiten bieten, für verschiedenen Abteilungen (mit divergierendem Fachwissen) anpassbar sein und die Ergebnisse selbstverständlich ansprechend und übersichtlich präsentieren.Schon diese kurze Aufzählung der Anforderungen macht deutlich, dass in dem Thema Web-Analyse mehr Komplexität steckt, als es zunächst scheint. Allein die Ansprüche hinsichtlich Konfigurationsmöglichkeiten und Flexibilität auf der einen, sowie Einfachheit und Übersichtlichkeit auf der anderen Seite sind widersprüchlich. Eine ideale Lösung kann es kaum geben. Am Ende bleibt es eine Abwägungssache, ob für die eigenen Ansprüche eine Standardlösung genügt oder ob ein