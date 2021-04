Web-Analytics-Markt in Bewegung: Was Tools der Zukunft auszeichnet 

HANDLUNGSRELEVANZ

Die iBusiness-Handlungsmatrix zeigt, wie langfristig die vorgestellten Aufgaben angegangen werden müssen.

TL;DR Die Anforderungen an Web-Analytic-Tools steigen kontinuierlich. iBusiness erklärt die Trends.

Auf den ersten Blick funktionieren Web-Analysetools simpel: Auf allen zu messenden Seiten wird ein Element eingefügt, anhand dessen sich die Zahl der Seitenaufrufe bestimmen lässt. Im einfachsten Fall handelt es sich um ein Trackingpixel. Der Server zählt dann, wie oft diese Datei angefordert wurde und kennt so die Zahl der Seitenaufrufe. Genau so funktionierten die einfachsten Web-Counter, die Mitte der 90er Jahre auf den Markt kamen und oft mit einigem Stolz am Fuß der Seite die Zahl der Page Views verkündeten. Um den Zähler rund zu machen, musste jetzt nur noch eine Mechanik implementiert werden, um den Browser-Cache zu umgehen und Bots und Suchmaschinen zu erkennen. Doch genau hier lag die Krux - und der Grund, weshalb schon 1997 zwei verschiedene Zähler eigentlich nie gleich zählten.Bis heute hat sich an dieser Grundherausforderung wenig geändert. Für eine seriöse Interpretation der Zahlen ist eine genaue Kenntnis der Erhebungsmethode unerlässlich. Dies gilt natürlich umso mehr, je mehr Faktoren in die Datenerhebung hineinspielen: Wenn nicht nur einzelne Seitenaufrufe, sondern zusammenhängende Besuche aufgezeichnet werden, beginnt dies schon bei der Frage, wie ein Besuch oder eine Session eigentlich genau definiert ist. Wann endet er, wann beginnt ein neuer? Dazu kommt die Frage, wie die Software die Identifikation zusammenhängender Seitenaufrufe technisch sicherstellt.Und natürlich sind die An