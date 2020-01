Twitter mahnt Clearview AI ab

27.01.2020 Der Social Media-Dienst Twitter hat das umstrittene US-Unternehmen Clearview AI in einer Abmahnung dazu aufgefordert, alle Bilder aus seiner Datenbank zu löschen, die aus Twitter-Postings bezogen wurden.

Das massenhafte Speichern der Bilder ohne Einverständnis der Nutzer oder Twitter verstoße gegen die Geschäftsbedingungen, so der Social-Media-Dienst in seiner Abmahnung, über die unter anderem der Spiegel berichtet.Das Unternehmen Clearview AI befasst sich mit Gesichtserkennung und ermöglicht es, im Prinzip beliebige Menschen anhand eines Fotos zu identifizieren. Clearview nutzt dazu eine riesige Datenbank, in der massenhaft öffentlich zugängliche Bilder von Personen gespeichert wurden. Die wichtigsten Quellen dürften Social-Media-Deinste sein. Das Unternehmen kooperiert Medienberichten zufolge bereits mit mehreren hundert US-Behörden, agierte jedoch weitgehend von der Öffentlichkeit unbemerkt.