KI und Automatisierung ist für Fintechs zentrales Zukunftsthema

Nach einer Branchenstudie des Schweizer Fintech-Unternehmens Avaloq zählen zu weiteren maßgebenden Entwicklungen die wachsende Nutzung offenerer und kollaborativerer Plattformen (von 34 Prozent der Befragten angegeben) sowie die zunehmende Bedeutung der Distributed-Ledger-Technologien und Kryptowährungen (26 Prozent).Die Studie lotete die Stimmung angesichts der fortschreitenden digitalen Transformation in der Branche aus. Die Umfrage ergab, dass die wichtigsten drei Bereiche, in denen digitale Infrastrukturen erhebliche Leistungssteigerungen erzielen, die folgenden sind: Sicherstellung der Compliance bei sich verändernder Regulierung (48 Prozent), bessere Kundenerlebnisse (46 Prozent) und optimierte Cybersicherheit (42 Prozent). Beim Blick in die Zukunft gilt ein besseres Kundenerlebnis als der weitaus wichtigste Wettbewerbsvorteil für Banken und Vermögensverwalter innerhalb der nächsten fünf Jahre: 41 Prozent der Befragten nannten dies als ihren bevorzugten Wettbewerbsvorteil - mehr als doppelt so viel wie auf den zweitwichtigsten Faktor "operative Effizienz" (19 Prozent) entfiel.Auf die Frage, wie Finanzinstitute von wichtigen Branchentrends wie künstlicher Intelligenz, Automatisierung und dem Fokus auf ein starkes Kundenerlebnis profitieren können, gaben etwas mehr als zwei Fünftel der Teilnehmer (42 Prozent) an, dass eine Kernplattform in Kombination mit einzelnen Add-on-Applikationen die populärste und effektivste Software-Strategie sein wird.