Verbraucherbefragung: Das sind Deutschlands beste Online-Portale

Welche Online-Portale in der Gunst der Verbraucher ganz oben stehen, zeigt eine Befragung des Deutschen Instituts für Service-Qualität und des Nachrichtensenders n-tv . Ausgezeichnet werden auf Basis von rund 33.000 Kundenmeinungen die besten Anbieter in 45 Kategorien.Im Rahmen der bevölkerungsrepräsentativ angelegten Verbraucherbefragung über ein Online-Panel wurde die Kundenzufriedenheit mit den Online-Portalen in den Bereichen Angebot und Leistung, Kundenservice sowie Internetauftritt untersucht. Operationalisiert wurden diese anhand zahlreicher Unterkriterien, beispielsweise Qualität und Vielfalt der angebotenen Dienstleistung, Kontaktmöglichkeiten per Telefon, Online-Chat, E-Mail und Social Media, Reaktionen auf Kundenanfragen, Freundlichkeit, Beratungskompetenz sowie Informationswert und Bedienungsfreundlichkeit der Portalseiten. Zudem floss die Weiterempfehlungsbereitschaft der Kunden in das Gesamtergebnis ein.