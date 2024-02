Kaum ein deutsches Unternehmen plant den Einsatz Künstlicher Intelligenz

Technologie

29.02.2024 Generative KI wie ChatGPT, Gemini & Co. haben in deutschen Unternehmen noch einen schweren Stand. Erst drei Prozent nutzen generative KI bereits zentral im Unternehmen, nur weitere sechs Prozent haben den Einsatz für das laufende Jahr geplant.

Für mehr als die Hälfte (54 Prozent) der Unternehmen ist der Einsatz generativer KI auch in der Zukunft kein Thema. In den nächsten 5 Jahren wollen 13 Prozent generative KI zentral im Unternehmen verwenden, 19 Prozent wollen das erst später tun. Das sind Ergebnisse einer Befragung von 606 Unternehmen ab 20 Beschäftigten in Deutschland im Auftrag des Bitkom