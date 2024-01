09.01.2024 - Wenn man sich die aktuelle KI-Wasserstandsmeldungen allein in den ersten Tagen dieses Jahres liest, sieht man, wie wichtig Qualitätskontrolle künftig sein wird.

Wer in den Homecomputerzeiten der 80er und 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts aufgewachsen ist, der erinnert sich vielleicht noch an die Diskussionen über den damaligen Megatrend "Computergrafik". Kaum ein Zeitschriftenbericht, kaum ein Vortrag über Computertechnik kam ohne die Beschreibung über die neuen Superfähigkeiten des zu beschreibenden Produkts in Sachen Computergrafik aus. Kann man sich heute kaum vorstellen - Computer ohne Grafik gibt es schließlich nicht mehr.



Mit dem Thema "Künstliche Intelligenz" wird sich das genauso verhalten - und das Jahr 2024 wird der Kipppunkt werden.