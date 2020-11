Neue Funktionen für Brandend Content bei Instagram 

Die SocialMedia-Plattform Instagram baut ihren in diesem Jahr gestarteten Kurzvideo-Dienst Reels weiter aus. Das Netzwerk führt Branded Content Tags ein, mit denen gesponserte Inhalte klarer gekennzeichnet werden können. In den kommenden Wochen soll die neue Funktion auch in Instagram Live getestet werden. Auf Instagram selbst gibt es Branded Content Tags schon seit drei Jahren.Werbungtreibende können zudem bei Instagram künftig Anzeigen mit Branded-Content-Inhalten erstellen, ohne dass diese zuvor von den beteiligten Creatoren selbst gepostet werden müssen. Dies kündigt Instagram in seinem Blog an. Die Creatoren haben aber die Möglichkeit, alle veröffentlichten Anzeigen zu genehmigen oder zu pausieren. Werbekunden können bei Instagram außerdem ihre Branded-Content-Inhalte künftig zusätzlich mit Produkt-Tags bewerben.Instagram und den dort wirkenden Influencern wird immer wieder angebliche Schleichwerbung und die mangelnde Kennzeichnung werblicher Posts vorgeworfen. Dazu laufen etliche Gerichtsverfahren. Ein Grundsatzurteil des Bundesgerichtshofs dazu steht bislang noch aus. Influencerin Cathy Hummels konnte sich vor Gericht jedoch durchsetzen , zuletzt im Juni vor dem OLG München