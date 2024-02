Elon Musk verteidigt Top-Position in internationalem Ranking

CEO-Ranking

05.02.2024 CEOs aus aller Welt haben in einer Umfrage Elon Musk auf Platz eins des Rankings überschätzter Firmenchefs gewählt. Damit verteidigt der Mulitjobber seinen Platz auf dem Siegertreppchen.

Das Fortune Magazine hat 3.700 Führungskräfte global befragt, 400 haben beantwortet und Elon Musk zum wiederholten Male auf Platz eins gewählt, die Position, die der Chef von Tesla und Besitzer von Twitter schon vergangenes Jahr innehatte. In den vergangenen fünf Jahren hat Musk seine Position zementiert, knapp 60 Executives mehr als 2019 stimmten in der jüngsten Umfrage "für" Musk.Als Gründe für Musks Abschneiden sind unter anderem die Kritik an seinem Führungsstil zu nennen, Aktionäre warfen ihm vor, sowohl Tesla als auch Twitter zu schaden, massiven Gegenwind bekommt auch der von Musk mit Volldampf vorangetriebene Rechtskurs Twitters.Aktueller Verfolger von Musk ist auf dem zweiten Platz der Boss der Walt Disney Company , Bob Iger