Der Xing-Faktor: Musk benennt Twitter in 'X' um

24.07.2023 Ist es der Versuch, den Abstieg von Twitter zu beschleunigen - oder der geniale Schachzug, aus einer Social-Media-Plattform eine Super-App zu schmieden? Der umstrittene Nicht-CEO Elon Musk hat angekündigt, Twitters Namen in "X" zu ändern. In Deutschland kennt man bereits irrelevante Social-Media-Netze mit X. Droht das jetzt auch Twitter?

Die Domain X.com leitet jetzt auf Twitter.com um, wie Twitter-Eigentümer Elon Musk heute in einem Tweet mitteilte . Twitters Vogel soll bald durch ein "vorläufiges X-Logo" ersetzt werden. Musk hat Berichten zufolge gestern Abend auch eine E-Mail an Twitter-Mitarbeiter geschickt, in der er ihnen mitteilte, dass das Unternehmen zu X werden würde und dass dies das letzte Mal sei, dass er eine E-Mail von einer Twitter-Adresse verschicken würde.Elon Musk hatte immer wieder angekündigt, Twitter in X Corp. umzubenennen, um sie in eine Super-App, die als zentrales Frontend für das gesamte Internet fungieren soll. Nach Musks hartem Rechtsaussen-Kurs hat er rund die Hälfte der Twitter-Werbekunden verloren. Seidem ist er auf der Suche nach einem neuen Geschäftsmodell für den Microblogging-Dienst.In den ersten Stellungnahmen haben zahlreiche Branding-Experten den Schritt kritisiert.