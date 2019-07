MediaMarktSaturn baut 600 Stellen ab

26.07.2019 Bei MediaMarktSaturn fallen in München und Ingolstadt mehrere Hundert Stellen in der Verwaltung weg.

Bild: Media Markt

Die Elektromarkt-Kette MediaMarktSaturn streicht rund 600 der insgesamt 3.500 Stellen an den Standorten Ingolstadt und München. Dies bestätigte das Unternehmen gegenüber dem Handelsblatt. Die Ceconomy-Tochter reagiert damit auf die anhaltend schlechte Geschäftsentwicklung. Das Unternehmen befindet sich in einem harten Wettbewerb mit Amazon und musste in der Vergangenheit Umsatzrückgänge hinnehmen.Mit dem Stellenabbau sollen vor allem Kosten eingespart werden. Bereits ab dem Geschäftsjahr 2020/21 sollen auf diese Art und Weise 110 bis 130 Millionen Euro eingespart werden und es dem Unternehmen ermöglichen, auf dem Markt wettbewerbsfähig zu bleiben. Ceconomy-Chef Jörn Werner sprach von einer Reorganisation, die das Unternehmen "schneller, agiler und fokussierter" mache. Nach eigenen Angaben konnten betriebsbedingte Kündigungen vermieden und sozialverträgliche Lösungen gefunden werden. 200 Mitarbeiter haben MediaMarktSaturn bereits verlassen.