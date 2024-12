Deutsche geben im Schnitt 307 Euro für Weihnachten aus

Einzelhandel

Weihnachtseinkäufe 2024: Online-Handel und Last-Minute-Shopping im Trend

Dabei greifen immer mehr VerbraucherInnen auf die Angebote der Black Week zurück, um ihre Weihnachtseinkäufe frühzeitig zu erledigen. Besonders gefragt sind dabei Geschenke, die den aktuellen Trend zu Erlebnissen und gemeinsamer Lebensfreude bedienen. GfK prognostiziert ein stabiles Weihnachtsgeschäft mit einem Gesamtumsatz von 18,1 Milliarden Euro.80 Prozent der Konsumenten in Deutschland möchten laut GFK-Hochrechnung in diesem Jahr genauso viel oder sogar mehr als im Vorjahr für Weihnachtsgeschenke ausgeben. Männer planen dabei mit durchschnittlich 336 Euro pro Person traditionell etwas höhere Ausgaben als Frauen, die im Schnitt bei 274 Euro liegen. Während Frauen im Vergleich zum Vorjahr bereit sind, mehr Geld für Geschenke auszugeben, reduzieren Männer ihr Budget leicht.Familien mit Kindern bleiben großzügig und kalkulieren mit 439 Euro pro Person. Familien ohne Kinder beabsichtigen 243 Euro pro Person auszugeben - ein Rückgang von fünf Prozent gegenüber 2023. Ältere Konsumenten planen ihre Ausgaben für Weihnachtsgeschenke eher vorsichtig, während sich die 18- bis 49-Jährigen konsumfreudig zeigen und mehr Geld für Geschenke ausgeben wollen als im Vorjahr. Nachhaltigkeit spielt für 51 Prozent der Shopper eine Rolle beim Geschenkekauf.Die beliebtesten Geschenke bleiben Lebensmittel und Getränke (65 Prozent), gefolgt von Kleidung, Schuhen und Accessoires (52 Prozent). Bücher, Spielzeug, Kosmetik sowie Geldgeschenke/Bargeld teilen sich mit jeweils 51 Prozent den dritten Platz. Erlebnisgeschenke setzen ihren Aufwärtstrend fort: So steigt der Anteil derjenigen, die Restaurantgutscheine verschenken möchten von 31 auf 39 Prozent. Auch Gutscheine für Kosmetik- und Fitnessstudios und Wellnesseinrichtungen (vom 30 auf 37 Prozent) sowie Tickets für Veranstaltungen (von 36 auf 42 Prozent) und Reisen (von 34 auf 39 Prozent) gewinnen an Beliebtheit.Gleichzeitig wird das Zuhause als Ort der Entspannung und Unterhaltung wichtiger. Entsprechend werden Produkte wie Koch- und Herdgeschirr (33 Prozent), Home Entertainment wie Spielekonsolen (29 Prozent) oder Video-on-Demand-Abos (35 Prozent) häufiger unter dem Weihnachtsbaum liegen. Der anhaltende Gesundheits- und Fitnesstrend spiegelt sich ebenfalls wider: 29 Prozent der Deutschen möchten Wearables verschenken, 33 Prozent setzen auf Sport- und Fitnessgeräte.Nach zwei Jahren Rückgang erleben auch Luxusgüter wie Uhren und Schmuck eine Renaissance. 30 Prozent der Befragten planen, damit ihren Liebsten eine Freude zu machen - ein Zeichen dafür, dass man sich und anderen wieder etwas gönnen möchte.Das Kaufverhalten der Deutschen verändert sich weiter zugunsten des Online-Handels: Nur noch 37 Prozent kaufen ihre Weihnachtsgeschenke hauptsächlich in Geschäften (2023: 42 Prozent). Gleichzeitig steigt der Anteil der überwiegend online Kaufenden auf 57 Prozent. Besonders ausgeprägt ist dieser Trend bei den 18- bis 29-Jährigen: 68 Prozent bestellen ihre Geschenke online, ein deutlicher Anstieg gegenüber den 58 Prozent im Vorjahr.Die Black Week hat sich dabei fest als wichtiger Shopping-Zeitraum etabliert: 41 Prozent der Deutschen nutzen die Aktionswoche für ihre Einkäufe - ein Trend, der insbesondere bei den 18- bis 39-Jährigen beliebt ist. Dennoch bleibt Last-Minute-Shopping weit verbreitet: Ebenfalls 41 Prozent kaufen ihre Geschenke erst kurz vor Weihnachten, was vor allem bei jungen Erwachsenen und Familien mit Kindern typisch ist.Viele Konsumenten achten auf ihre Ausgaben, allerdings etwas weniger als 2023. So planen 61 Prozent, in der Vorweihnachtszeit oder an den Feiertagen seltener auswärts zu essen (2023: 66 Prozent). Beim Festessen zu Hause möchten sich 51 Prozent einschränken, etwa durch den Verzicht auf teuren Wein oder Fleisch (2023: 56 Prozent). Knapp die Hälfte der Menschen verzichtet zudem auf einen Weihnachtsbaum, um Geld zu sparen - vor allem Menschen mit geringem Einkommen.