Leichter Aufwärtstrend im deutschen Onlinehandel

Salesforce Shopping Index

Die EU-Region verzeichnete im 3. Quartal 2024 ein Wachstum von durchschnittlich 5 Prozent, wobei Spanien (plus 8 Prozent) und Italien (plus 13 Prozent) das stärkste Wachstum aufwiesen.



Es werden stetig weniger E-Mails verschickt, während der Anteil von Push-, SMS- und Over-the-Top-Nachrichten stetig wächst. Diese Nachrichtenkanäle machen inzwischen 20 Prozent aller versendeten Nachrichten aus.



Der gesamte Traffic ist global im dritten Quartal um 4 Prozent gestiegen. Das Gesamtvolumen der Bestellungen gegenüber dem Vorjahresvergleich blieb gleich.



Weltweit ist der Datenverkehr von Desktops weiterhin rückläufig (-1 Prozent), während der mobile Kanal ein Wachstum verzeichnet (+5 Prozent). In Deutschland sank der Datenverkehr mit Desktops sogar um 12 Prozent im dritten Quartal 2024, der mobile Kanal wuchs im Vergleich zum zweiten Quartal 2024 nicht.



Die durchschnittliche Rabattrate lag im dritten Quartal in Deutschland bei 14 Prozent (18 Prozent weltweit) und ist damit etwas niedriger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.



Global blieb das Gesamtauftragsvolumen gegenüber Q3 2023 fast unverändert. Während es in Deutschland in Q1 noch einen Aufwärtstrend (+ 3 Prozent) gab, ist in Q4 2024 ein Rückgang von 4 Prozent zu verzeichnen.

Laut den Studienautoren haben sich bisher viele KonsumentInnen mit größeren Einkäufen zurückgehalten, um zur Cyber Week von höheren Rabatten zu profitieren. Online-Händler sollten die Cyber Week KI als Katalysator für mehr Umsatz nutzen.



Außerdem sollten Shopbetreiber Versandkosten, auch wenn diese gestiegen sind, nicht an alle KundInnen weitergeben: "Kostenloser Versand ist einer der drei Hauptgründe für eine Kaufentscheidung. Um dennoch Kosten zu verringern, können Händler beispielsweise Online-KundInnen motivieren, ihre Waren im Geschäft abzuholen oder loyale KundInnen im Gegensatz zu Einmal-KäuferInnen mit Free Shipping belohnen", erklärt Nino Bergfeld , Retail Industry Advisor bei Salesforce.



Europäischen Händlern empfiehlt er zudem, sich von asiatischen Händlern inspirieren zu lassen und auf Empfehlungsprogramme, Kampagnen und Gamification-Elemente, wie ein Glücksrad oder Gruppeneinkaufs-Angebote, zu setzen und KI-gesteuerte Trenderkennung und umfassende Analysen im Hinblick auf das Konsumverhalten zu nutzen.

Damit ist im Vergleich zum ersten Quartal 2024 (1 Prozent) ein leichter Aufwärtstrend in Deutschland sichtbar und das Wachstum aus dem zweiten Quartal (ebenfalls 5 Prozent) bleibt stabil. Der durchschnittliche Betrag, den KäuferInnen in Deutschland pro Shop-Besuch ausgaben, lag mit 3,20 Dollar ebenfalls höher als in anderen Märkten (weltweit: 2,61 Dollar). Die Konversionsrate lag im 3. Quartal 2024 bei 1,8 Prozent weltweit, was einem Rückgang von 4 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht, in Deutschland lag sie bei 2,1 Prozent. Das zeigt der aktuelle Salesforce Shopping Index , der auf der Analyse der Online-Shopping-Aktivitäten von mehr als 1,5 Milliarden Einzelkäufern in über 67 Ländern basiert.