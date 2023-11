GAFA und Gesellschaft

Wie die Politik gegen die Tech-Giganten kämpft

17.11.2023 - Die Zerschlagung von Amazon hat ein Rechtsgutachten in Deutschland auf die Agenda gehoben. Die EU kämpft mit zunehmend härteren Bandagen gegen die GAFAs. Und in den USA zieht der Kongress bei den Tech-Giganten die Schraubzwingen an. Doch wer siegt am Ende: Politik oder Konzerne?