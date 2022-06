Telegram gibt es bald auch als Premium-Dienst

Seit Monaten deute sich dieser Schritt in das Abo-Business bereits an: Laut einem Bericht von Techcrunch soll der Messengerdienst Telegram noch im Juni auch als kostenpflichtige Premiumvariante angeboten werden. Dies kündigte Telegram-Gründer Pavel Durov in seinem eigenen Telegram-Kanal an. Welche Funktionen das neue Abo-Angebot genau umfassen soll, werde in Kürze bekanntgegeben.Durov versichert jedoch, dass nicht-zahlende NutzerInnen das kostenfreie Angebot weiterhin wie gewohnt nutzen können. Auch sollen sie kostenlos von bestimmten Premium-Extras profitieren, wie etwa die Möglichkeit, von Premium-Nutzern gesendete "extragroße" Dokumente, Medien und Sticker anzusehen oder Premium-Reaktionen hinzuzufügen, wenn sie bereits an eine Nachricht angeheftet wurden.Auch über schnellere Download-Geschwindigkeiten, Umwandlung von Sprache in Text und Premium-Sticker wird spekuliert. Das Premium-Angebot sei "die einzige Möglichkeit, unseren anspruchsvollsten Fans mehr zu bieten und gleichzeitig unsere bestehenden Funktionen kostenlos zu halten", begründet Durov das neue Angebot.Der Instant-Messaging-Dienst Telegram wurde von den Brüdern Pavel und Nikolai Durov 2013 gegründet und verzeichnete im Januar 2021 rund 500 Millionen monatlich aktive NutzerInnen weltweit.