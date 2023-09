Neues Shopware-Plugin soll nachhaltigen E-Commerce vereinfachen

Die auf Gastro-Apps spezialisierte Bremer Merways GmbH stellt Ecobono vor. Damit sollen Unternehmen in die Lage versetzt werden, CO2-Ausgleichsservice in Onlineproduktwelten zu integrieren. Das Tool ist als Plugin für Shopware 6 verfügbar. Die Software-Erweiterung erlaubt nach Herstellerangaben, dass die Shopkundschaft nach dem Check-out selbst entscheiden kann, für welche Projekte der CO2-Ausgleich stattfinden soll.Einzelne ECommerce-Unternehmen bieten ihren Kunden an, die mit dem Einkauf verbundenen CO2-Emissionen gegen eine Zahlung zu kompensieren. Mit der Plattform Ecobono liegt die Aufgabe hingegen beim Unternehmen, den CO2-Ausgleich zu bezahlen und die festgelegte oder variable Menge an CO2-Ausgleich pro Transaktion an die Kunden weiterzugeben. Diese können anschließend durch einen einfachen Klick auswählen, welche Projekte die Unterstützung erhalten sollen. Mit Preisen ab 2,9 Cent pro Kilogramm CO2 ergibt sich somit eine kostengünstige Chance, der Kundschaft zu zeigen, dass der Klimaschutz wichtig genommen und aktiv gefördert wird, verspricht Merways.Das neue Plug-in steht ab sofort im Shopware Store für die Version 6 zur Installation bereit. Daneben ist es über Code Snippet oder API verfügbar, wodurch auch Shopify und WooCommerce basierte Webshops den CO2-Ausgleichsservice einsetzen können.Die von manchen Ökoaktivisten als "Ablasshandel" geschmähte CO2-Ausgleichzahlungen sind in den vergangenen Monaten in die Kritik geraten, weil manche der beworbenen Projekte nicht den angegebenen CO2-Minderungseffekt besitzen oder nicht kontrolliert werden. Ausgewählte Projekte müssen deswegen vor der Implementation sorgfältig geprüft werden.