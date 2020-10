ECommerce-Chance: E-Books und Audiobooks werden immer beliebter 

Zusätzliche Features bei digitalen Angeboten bieten Mehrwert

Besonders gefragt: die Kombination aus Lesen und Hören

Auch der Kauf verlagert sich ins Internet

Lesepräferenzen variieren nach Format

Während nur noch ein Drittel der Konsumenten ausschließlich gedruckte Medien liest, sind bereits 40 Prozent sogenannte 'Multiformat-Nutzer' - sie konsumieren sowohl Printmedien als auch E-Books und Audiobooks. Lediglich fünf Prozent lesen ausschließlich E-Books. Elf Prozent bevorzugen Print und E-Book, zehn Prozent die Kombi Print und Audiobook. Das ergibt die Studie "Digitales Lesen auf dem Vormarsch" der globalen Strategie- und Marketingberatung Simon-Kucher & Partners Digitale Inhalte werden vor allem von jüngeren Lesern (Altersgruppe 18-44 Jahre) intensiv genutzt: 44 Prozent geben an, in den vergangenen sechs Monaten E-Books gelesen zu haben (Altersgruppe 65+: 21 Prozent), 43 Prozent haben Audiobooks genutzt (Altersgruppe 65+: 14 Prozent). Lisa Jäger , Medienexpertin und Partnerin bei Simon-Kucher. "Das hat sicherlich auch etwas damit zu tun, dass jüngere Menschen es stärker gewohnt sind, Inhalte digital zu beziehen und zu konsumieren. Aber je einfacher die Technik wird, desto mehr wird sich die Nutzung digitaler Inhalte in allen Altersgruppen verbreiten. Das Phänomen lässt sich immer wieder beobachten, beispielsweise bei Streaming-Angeboten für Filme wie Netflix: Anfangs war das ein Kanal für Jüngere, hat sich dann aber immer mehr angeglichen."Als entscheidende Kaufkriterien für E-Books und Audiobooks nennen Konsumenten die große Auswahl digitaler Medien sowie die Einfachheit und den Komfort beim Kauf und bei der Nutzung an. Technisch weiterentwickelte E-Book-Lesegeräte sowie bessere Softwarelösungen für Tablets und Smartphones begünstigen den Vormarsch digitaler Medien zusätzlich.Die Leser schätzen zusätzliche Features bei den digitalen Angeboten, wie die sofortige Verfügbarkeit durch Download nach Online-Kauf oder die Veränderung der Schriftgröße. Das spiegelt sich in einer höheren Zahlungsbereitschaft im Vergleich zu Printmedien wider: Kostet ein gedrucktes Taschenbuch in der Regel zehn Euro, so sind Konsumenten bereit, für E-Books zwischen 13 und 18 Euro und für Audiobooks zwischen 13 und 19 Euro auszugeben."Eine Monetarisierung dieser Zahlungsbereitschaften sehen wir im Markt allerdings kaum - der durchschnittliche E-Book-Preis in Deutschland ist in den vergangenen drei Jahren konstant geblieben", sagt Frauke Becker, Director bei Simon-Kucher & Partners. "Wenn klar ist, welche Komponenten E-Book-Lesern und Audiobook-Hörern wirklich wichtig sind und dass diese in digitalen Medien auch besser als in gedruckten Büchern erfüllt werden können, dann sollten Verlage dies auch im Pricing berücksichtigen."Besonders beliebt bei den Konsumenten sind Kombinationen verschiedener Formate. Besonders die Bündelungen "Print-Buch + Audiobook" sowie "E-Book + Audiobook" sind als Angebote attraktiv: 73 Prozent der befragten Digitalnutzer können sich vorstellen, diese Kombi zu kaufen, sogar 80 Prozent die Kombi "E-Book + Audiobook" - unter der Prämisse, dass die Kombi mit einem Bündelrabatt von 40 Prozent angeboten wird. "Die Kombination aus Lesen und Hören trifft den Nerv vieler Nutzer. Über die Audiobooks wird es möglich, Inhalte unabhängig vom Medium weiter zu verfolgen - wieder ähnlich wie bei Netflix und Co: Man startet den Film auf dem Fernseher und schaut später mobil auf dem Smartphone weiter", erklärt Becker.Auch die Covid-19-Krise sorgt für einen Schub: Insbesondere die Nutzung von Audiobooks wird laut den Studienergebnissen um vier Prozent steigen, wohingegen sich bei Print-Büchern ein Rückgang in gleicher Höhe abzeichnet. "Allerdings geht dieses Wachstum nicht eins zu eins einher mit steigenden Einzelverkäufen von Audiobooks, da Streaming-Anbieter für digitale Inhalte immer beliebter werden und darauf ein Teil der steigenden Nutzung entfallen wird", so Becker. Derzeit haben acht Prozent der Konsumenten ein Audiobook-Abo.Printmedien kaufen Konsumenten gleichermaßen häufig in stationären Buchhandlungen (42 Prozent) wie auf Online-Marktplätzen wie Amazon (41 Prozent). Knapp ein Drittel der Leser bezieht Bücher über Online-Buchhandlungen, zehn Prozent kaufen im Webshop der Verlage. E-Books dagegen werden mit 81 Prozent überwiegend auf Online-Marktplätzen erworben, sowie darauffolgend in Online-Buchhandlungen (37 Prozent) und in den Webshops der Verlage (14 Prozent). Beim Kauf von Audiobooks lautet die Reihenfolge Online-Marktplätze (58 Prozent), Online-Buchhandlungen (27 Prozent) und Webshops der Verlage (15 Prozent).Allerdings geben 55 Prozent der Befragten an, dass die Corona-Krise ihr Einkaufsverhalten verändert hat und sie seitdem auch gedruckte Bücher verstärkt online kaufen werden. "Für Buchhändler steigt dadurch die Relevanz des E-Commerce, da die Konsumenten mehr in den Webshops kaufen wollen", sagt Lisa Jäger. Allerdings entsteht auch zusätzlicher Wettbewerb: Gut ein Drittel der Leser plant, mehr auf allgemeinen Online-Marktplätzen oder in reinen Online-Buchhandlungen zu kaufen. "Klassische Buchhandlungen als auch die Verlage selber sollten jetzt die Gelegenheit nutzen, ihre E-Commerce-Strategie wasserdicht auszurichten und hier nicht Amazon alleine das Wachstum zu überlassen."In allen drei Formaten geben die Befragten "Unterhaltung und Zerstreuung" als Hauptantrieb an, Medien zu konsumieren: bei E-Books 81 Prozent, bei gedruckten Medien ebenfalls 81 Prozent und bei Audiobooks 74 Prozent. Für berufliche Zwecke (Ausbildung, Arbeit) setzen knapp 50 Prozent auf klassische Printmedien und nur gut ein Drittel auf E-Books. Audiobooks spielen für berufliche Zwecke eine untergeordnete Rolle, sind aber zum Vorlesen für Kinder relativ beliebt (29 Prozent).Die Studie wurde von Simon-Kucher & Partners im September 2020 gemeinsam mit Dynata durchgeführt. Dabei wurden knapp 6.100 Konsumenten in den USA, Deutschland (knapp 740), Großbritannien, Frankreich, Italien, Schweden, der Schweiz und den Niederlanden zu ihrem Lese- und Einkaufsverhalten sowie ihrer Zahlungsbereitschaft für Print- und Digitalmedien befragt.