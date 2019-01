Henkel macht Persil & Co. kompatibel für E-Commerce

Bild: Keine Info

Der Vertrieb übers Internet wird auch für Konsumgüterhersteller immer wichtiger. Nun zieht der Hersteller Henkel Konsequenzen. Die Waschmittel des Konzerns (Persil, Perwoll, Weißer Riese etc.) werden an die Anforderungen von Online-Händlern angepasst. In Zukunft soll es eine hoch konzentrierte Variante sowie eine andere Verpackung geben, damit sich die Produkte leichter verschicken lassen.Auch bei den Verpackungen werde es Änderungen geben, sagte ein Sprecher gegenüber der Tageszeitung Welt : "Der Onlinehandel stellt andere Anforderungen an Produktverpackungen. Hierbei geht es vor allem um die Belastungen, die beim Versand auf das Produkt und dessen Verpackung wirken."In den vergangenen Jahr ist der Online-Umsatz von Gütern des täglichen Bedarfs jeweils zweistellig gewachsen. 2017 hatte der Online-Umsatz mit diesen Gütern 3,8 Milliarden Euro erreicht. Im vergangenen Jahr dürfte das Wachstum der Vorjahre angehalten haben.