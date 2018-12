Infografik: Die finanziellen Folgen der Digitalisierung für Konsumgüterhersteller

10.12.2018 In der Konsumgüterindustrie, wo die Umsätze der Markenhersteller zuletzt im Schnitt um weniger als ein Prozent gewachsen sind, könnte die Digitalisierung erhebliches Potenzial freilegen - für Umsatzwachstum und effizienteren Budgeteinsatz, so eine Studie.

Bild: Amazon

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren Der kluge Einsatz von Machine Learning etwa wird besonders im Marketing finanzielle Vorteile für Konsumgüterhersteller bingen.

(chart: Bain/Google)

Die Managementberatung Bain & Company hat für "Smart Shopper Marketing: Digitaler Schlüssel zu mehr Kundennähe" 35 digitale Anwendungen entlang der Wertschöpfungskette eines Konsumgüterproduzenten untersucht.Gerade in Marketing und Vertrieb führt die Digitalisierung zu spürbaren Veränderungen. Noch fließt ein Großteil der Ausgaben in die Händlerfinanzierung - von Aktionsrabatten bis hin zu Werbekostenzuschüssen. Doch mit der Digitalisierung tritt das Smart Shopper Marketing in den Vordergrund - und damit die direkte Kommunikation mit den Verbrauchern vor allem über mobile Endgeräte, so die Studie, die insgesamt 35 Schnittstellen identifiziert, an denen die Digitalisierung finanzielle Folgen für Konsumgüterhersteller haben wird.