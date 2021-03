Mieten statt kaufen: Kärcher vermietet Staubsauger, Projektoren und Elektroroller 

22.03.2021 Der Hersteller von Reinigungsgeräten und -systemen, Kärcher, vermietet in Kooperation mit dem israelischen Start-up TULU verschiedene Produkte für den Hausgebrauch in größeren Wohnanlagen. Dafür werden Selbstbedienungsstationen aufgebaut, die mit einer App bedient werden können.

Pilotprojekt mit Kärcherprodukten in Amsterdam

Die Idee zu diesem Vermietkonzept von Kärcher und TULU innerhalb von Wohnanlagen basiert auf mehreren Trends: Zum einen führt die räumliche Mobilität während des Studiums oder von Berufseinsteigern zu einem Wunsch nach mehr Flexibilität hinsichtlich des Eigentums unterschiedlicher Güter. Zum anderen steigern Nachhaltigkeitsüberlegungen, aber auch schnellere Neuauflagen von Produkten, die Nachfrage nach kurzfristigen Mietmodellen.Im Rahmen eines europäischen Pilotprojekts können die 2.000 Bewohner der Wohnanlage 'OurDomain' in Amsterdam auf Kärcher-Produkte zugreifen. Diese stehen den Bewohnern rund um die Uhr zur Verfügung, da sie in einem speziell dafür eingerichteten Raum oder in Schließfächern abgeholt werden können. Die Buchung und Bezahlung erfolgt per App.Die zur Verfügung gestellten Produkte orientieren sich an allgemeinen Bedürfnissen der Bewohner und können saisonal angepasst werden. In Amsterdam stehen zum Beispiel Reinigungsgeräte wie Staubsauger und Hartbodenreiniger, Kochprodukte wie Waffeleisen, Projektoren, zusätzliche Klappstühle und -tische, Gesellschaftsspiele, Elektroroller oder -fahrräder zur Miete bereit.