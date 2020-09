Youtube startet Tiktok-Wettbewerber 

15.09.2020 Unter dem Namen "Shorts" startet in den kommenden Tagen ein Tiktok-Wettbewerber in Indien.

Bislang hatte Google nicht gerade ein glückliches Händchen, wenn es um Social Networks ging, trotzdem will es die Google-Mutter Alphabet offenbar noch einmal wissen: Wie das Unternehmen bekannt gab, wird die Tochter Youtube in den nächsten Tagen eine frühe Betaversion eines Tiktok-Clons namens Shorts veröffentlichen.Das asiatische Land wurde nicht zufällig für den Launch ausgewählt: Im Juni wurden in Indien Tiktok und eine Reihe weiterer chinesischer Apps verboten. Seither experimentieren viele Inder mit alternativen Angeboten.