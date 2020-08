Tiktok-Verbot: Wie Marketer auf den Trump-Erlass reagieren

HANDLUNGSRELEVANZ

Operativ

Strategisch

Visionär

Technik

Medien

Wirtschaft

Die iBusiness-Handlungsmatrix zeigt, wie langfristig die vorgestellten Aufgaben angegangen werden müssen.

TL;DR Die Trump-Initiative ist für deutsche Marketer eher ärgerlich als gefährlich.

Mit einem US-Verbot wird auch für Deutsche ein wichtiger Markt wegbrechen. (Christian Solmecke, Rechtsanwalt, WBS-Law) Bild: Solmecke

Von Mitte September 2020 an sollen US-Unternehmen keine Geschäfte mehr mit Bytedance , dem chinesischen Eigentümer von Tiktok , machen dürfen. US-Präsident Donald Trump hat jüngst ein Dekret erlassen , das US-Unternehmen Geschäfte mit Bytedance verbietet - also auch Werbung auf Tiktok zu schalten. Die Video-App, die weltweit etwa 800 Millionen Nutzer hat, sammle große Mengen an Nutzerdaten. Das soll - so die Trump-Logik - der chinesischen Regierung erlauben, US-Bürger auszuspionieren.Tiktok hat mittlerweile angekündigt, gegen die Entscheidung der Trump-Administration klagen zu wollen: "Wir sind schockiert über die jüngste Executive Order der US-Regierung, welche ohne ein ordnungsgemäßes Verfahren erlassen wurde", heißt es von Seiten Tiktoks. "Seit einem Jahr arbeiten wir daran, mit der US-Regierung eine konstruktive Lösung für die von ihr geäußerten Bedenken zu finden. Stattdessen ignorierte die Regierung Fakten, legte die Bedingungen für ein Abkommen fest ohne dabei die üblichen Verfahrenswege zu berücksichtigen und versuchte, sich in Verhandlungen zwischen Privatunternehmen einzumischen." Tiktok verhandelt derzeit mit Microsoft über eine Übernahme durch den US-Softwareriesen.

Zwar ändere sich für deutsche Tiktok-Nutzer damit vorläufig nichts, "schließlich hat Trump keine Gesetzgebungskompetenz in Deutschland", erklärt Rechtsanwalt Christian Solmecke von Wilde, Beuger und Solmecke . "Allerdings dürfte mit einem US-Verbot auch für Deutsche ein wichtiger Markt wegbrechen." Zunächst bleibe aber die weitere Entwicklung abzuwarten. "Gut möglich, dass US-Gerichte hier das letzte Wort haben, der Erlass zurückgenommen wird, oder dass das US-Geschäft von einem US-Konzern wie Microsoft oder Twitter übernommen wird. Im letzteren Fall hätte Trump mit seiner Drohung wohl erreicht, was er eigentlich bezweckt" , so Solmecke.



"Aus deutscher Sicht betrachtet hat das Dekret von Trump wohl keine Auswirkungen, denn er spricht damit nur für die USA", betont auch Christian Schmidt . Zum einen sei es so, dass dank des Algorithmus der Plattform Videos sowieso überwiegend verstärkt in der Region ausgespielt werden, wo Creator diese auch hochladen, so der CCO der Digitalagentur Interlutions . Zum anderen stehe Tiktok über seine Niederlassung in Berlin für werbetreibende Unternehmen und Agenturen hierzulande direkt zur Verfügung.





Tiktok muss es besser machen als Facebook

Für global agierende Unternehmen mit Sitz in Deut